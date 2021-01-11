Kapadokya’da bugüne kadar 310 kaçak yapı yıkıldı Nevşehir’de korona virüs vaka sayıları yüzde 72 düştü

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, düzenlediği basın toplantısında Kapadokya bölgesinde bugüne kadar 310 kaçak yapının yıkıldığını, 305 kaçak yapı hakkında da yıkım kararı olduğunu açıkladı.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Kapadokya Alan Başkanlığında düzenlendiği basın toplantısında 2020 yılını değerlendirdi. Vali Becel, Kapadokya’da 2019 yılında 239 kaçak yapının yıkıldığını ifade ederken 305 kaçak yapının daha yıkılacağını söyledi. Vali Becel, “Bizim şuan itibarıyla yıkmamız gereken 305 yapının olduğunu söyleyebilirim. Bunlar birinci derece doğal ve birinci derecede arkeolojik sit alanında kalan kesin yapılaşma yasağı içerisinde bulunan yapılar. Şuana kadar 71 yapının yıkımı gerçekleştirildi. Önümüzdeki günlerde de 305 tane kararı olan irili ufaklı binaların yıkımına devam edeceğiz. 2019 yılında 239 yapının yıkılan yapı sayı. Sonrasında ise 305 tane bekleyen yapı vardı. 2020 yılında 71 kaçak yapının yıkıldığını söyleyebilirim” dedi.



“Korona virüs vaka sayıları yüzde 72 düştü”

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, tüm Türkiye’de başlayan sokağa çıkma kısıtlamalarıyla beraber Nevşehir’de de korona virüs vaka sayılarında ciddi düşüşlerin yaşandığını ifade ederken dün itibarıyla yüzde 72 oranında vakalarda düşüş yaşandığını söyledi. Vali Becel, “Pandemi ile ilgili tüm ülkemizde de olduğu gibi Nevşehir’de de Cumhurbaşkanımız başkanlığında toplanan bakanlar kurulu tarafından alınan kararlar doğrultusunda çok yönlü denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Hafta sonu başlayan sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte tüm Türkiye’de yansımaları olduğu gibi ilimizde de yansımaları olduğu net. Kısıtlamalar başladığı tarihten önceki dönemle dün itibarıyla kıyasladığımız zaman yüzde 72 oranında düşüşün olduğunu gözlemliyoruz. Yoğun bakım oranında da ciddi bir düşüş yaşanıyor. Dün itibarıyla yüzde 59,5 oranında yoğun bakımlılık oranımız var. Yani uygulanan bu tedbirlerin hem denetimlerin olumlu sonuç verdiğini görüyoruz. Nevşehirli hemşerilerimizin sağduyulu yaklaşımlarına teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

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