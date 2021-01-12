Vali Becel’den pazar esnafına ziyaret

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Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, pazar esnafıyla bir araya geldi.

Vali Becel, şehrin en eski ve yerleşik pazarı olan ve Pazar ile Pazartesi günleri kurulan kapalı pazar yerini gezdi. Pazar esnafına ziyarette bulunan Vali Becel, esnafların eldiven ve maske takması, müşteri ile pazarcı arasındaki sosyal mesafenin korunması gibi tedbirlere riayet etmelerinin koronavirüs sürecinde çok önemli olduğuna dikkat çekti.

Pazar esnafı ise Vali Becel’e ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teşekkür ettiler. Vali İnci Sezer Becel pazar esnafını ziyaretinin ardından Nevşehir Pazarcılar Odası Başkanı Selim Özmen’e de ziyarette bulundu.

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