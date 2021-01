Nevşehir Belediyesi Çağrı merkezi geçen yıl 104 bin 167 çağrıya cevap verdi Vatandaş ile belediye arasında köprü “153 Çağrı Merkezi”

Nevşehir Belediyesi İletişim, İstihdam ve Sosyal Talep Koordinatörlüğü bünyesinde hizmet veren "153 Çağrı Merkezi” ve “Turkuaz Masa” ile vatandaşların talep ve ihbarlarına anında çözüm üretiliyor. Belediye Başkanı Rasim Arı’nın göreve gelmesi ile birlikte 7 gün 24 saat hizmet vermeye başlayan 153 Çağrı Merkezi’nde geçtiğimiz yıl 104 bin 167 çağrıya cevap verilirken Turkuaz Masa’da ise 18 bini aşkın kişinin başvurusu kabul edildi.

Nevşehir Belediyesi 153 Çağrı Merkezi ile vatandaşların her türlü talep, şikayet ve önerilerini dinliyor. Belediye Başkanı Rasim Arı’nın talimatıyla 2019 yılından beri 7 gün 24 saat aralıksız hizmet vermeye başlayan çağrı merkezi birimi, Nevşehir Belediyesi’nin vatandaşla buluşan sesi oldu.

Her geçen gün yenilenen ve gelişen yapısıyla alanında eğitimli ve uzman personellerin görev yaptığı 153 Çağrı Merkezi vatandaşlardan gelen her türlü talep, şikayet ve önerileri kayıt altına alarak hem vatandaşa uygun bir bilgilendirme yapıyor hem de vatandaştan gelenler istek, talep ve şikayetleri ilgili müdürlüklere iletiyor.

Birim ayrıca müdürlüklerden alınan dönüşleri ve sonuçlanan işlemleri de anında vatandaşlara ulaştırıyor.

Vatandaşlarla yapılan tüm görüşmelerin, hizmet kalite standartları ve iletişim güvenliği nedeniyle kayıt altına alındığı Çağrı Merkezinde, 2019 yılında 69 bin 620, 2020 yılında ise 104 bin 167 çağrıya cevap verilere vatandaşların talep ve şikâyetlerini sonuçlandırdı.

Geçtiğimiz yıl gerçekleşen 104 bin 167 çağrının yüzde 98’lik bölümü olan 101 bin 582 çağrıyı ilk aramada karşılayarak büyük bir başarıya imza atan 153 Çağrı Merkezi’nde, ilk aramada karşılanamayan 2 bin 585 çağrıya ise geri dönüş yapıldı.

2020 yılında aramalara geri dönüşte yüzde 100 hedefine ulaşan 153 Çağrı Merkezi ayrıca kendisine iletilen istek, talep ve şikayetlerin yüzde 80’ni 48 saat içerisinde çözüme kavuşturarak vatandaşları konuya ilişkin bilgilendirdi.

48 saat içerisinde çözüme kavuşturulamayan ve tamamı kısa vadede gerçekleştirilmesi mümkün olmayan talep, istek ve şikâyetler ise ilgili müdürlüklere bildirilerek 2021 yılı çalışma programına alındı.

Yol yapım, park düzenleme gibi kısa vadede gerçekleştirilemeyecek talep ve şikâyetler konusunda da yine vatandaşlar aranılarak bilgilendirildi.

“Çözümün adresi Turkuaz masa”

Nevşehir Belediyesi vatandaş ile belediye arasındaki iletişimi güçlendirmek amacıyla kurduğu Turkuaz Masa’da vatandaşların sorunlarını kısa süre içerisinde çözerek memnuniyet kazanmaya devam ediyor.

Başkanlık binası girişinde faaliyet gösteren "Turkuaz Masa" belediye ile halkımız arasındaki iletişimi daha rahat ve sistemli bir şekilde sağlayabilmeyi hedefliyor.

Vatandaşlar Turkuaz Masa’ya Nevşehir Belediyesi Başkanlık binasına gelerek, şahsen başvuru yapabildikleri gibi (0384 213 49 36) (0384 213 24 15) (0384 212 66 50) Numaralardan da görüşme sağlayabiliyor.

Başvuruda bulunan vatandaşların asfalttan alt yapıya, kanalizasyondan içme suyuna, toplu taşıma araçlarından fırın denetimine, yol ve kaldırımdan, park ve bahçelere, mezarlık ve cenaze defin işlemleri ve belediyeyi ilgilendiren diğer bütün sosyal ve kültürel hizmetlere kadar birçok talep, şikâyet ve önerilerini dinleyen Turkuaz Masa görevlileri, bu talepleri kayıt altına alarak ilgili birimlere iletiyor.

Hizmeti tek noktada toplayan, vatandaşı karşılayan, belediyedeki işlemleri için hazırlayan, gerçekleştiren ve yönlendiren servis olan Turkuaz Masa 2020 yılında 18 bin 209 kişinin başvurusunu kabul etti.

Gıda ve sosyal taleplerinde alındığı Turkuaz Masa’da geçtiğimiz yıl 15 bin 658 başvuru değerlendirilerek sonuçlandırıldı.

“18 yaş doğum günü pastası, hayat butonu, sünnet şöleni”

Geride bıraktığımız 2020 yılında vatandaş ile belediye arasında köprü vazifesi kurarak on binlerce vatandaşların talep, istek ve şikayetlerini çözüme kavuşturan 153 Çağrı Merkezi ve Turkuaz Masa aynı zamanda birçok önemli sosyal projede de önemli bir rol üstlendi.

Pandemi süresince evlerinde kalan 65 yaş üstü ve engellilerin fatura ödeme, gıda ve eczane ihtiyaçlarının karşılanması gibi binlerce talebi hızlı bir şekilde karşılayan Çağrı Merkezi ve Turkuaz Masa görevlileri bu çalışmaları ile Türkiye’ye örnek oldu.

Başkan Arı’nın talimatıyla şehirde yalnız yaşayan, bakıma muhtaç kişilerin hayatını kolaylaştırmak ve güvende olduklarını hissettirmek amacıyla yeni bir uygulama başlatan Çağrı Merkezi, yalnız yaşayan yaşlı bireylerin evlerine Nevşehir Belediyesi 153 Çağrı Merkezi’ne doğrudan ve kesintisiz iletişim kurması amacıyla akıllı çağrı sistemi kurdu.

Kimsesi olmayan yaşlıların yardıma ihtiyaç duyduklarında ve acil durumlarda evlerinde bulunan butona basarak belediyeden 7/24 hizmet alabilmelerini sağlayan proje ile görevliler talepte bulunan yaşlıların ve engellilerin elektrik ve su arızasının giderilmesi, ilaç ve temel gıda maddelerinin alımı, hastaneye ulaşım gibi taleplerini yerine getirdi.

Başkan Arı’nın en çok önem verdiği konuların başında gelen sosyal yardımlar konusunda da önemli bir görev üstlenen Turkuaz Masa ve Çağrı Merkezi personelleri tüm şehri mahalle mahalle, sokak sokak gezerek ihtiyaç sahibi aileleri tespit etti ve bu ailelere kışlık yakacak, mont, ayakkabı ve gıda paketlerinin ulaştırılmasını sağladı.

18 yaşına giren gençlerin ilk doğum günü pastalarını da evlerine ulaştıran merkez görevlileri 2021 yılında da bu çalışmalarını yine büyük bir özveri ile sürdürecek.

Bu arada kentin en ücra köşesindeki bir vatandaşın Nevşehir Belediyesi yetkililerine ulaşabileceği 153 Çağrı Merkezi, Turkuaz Masa, 0537 850 5050 Whatsapp İhbar Hattı İletişim, İstihdam ve Sosyal Talep Koordinatörlüğü bünyesinde tek çatı altında toplandı.

