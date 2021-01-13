Kapadokya’da kartpostallık kar manzaraları Kapadokya beyaza büründü

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Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı ile birlikte kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ile birlikte peribacaları beyaza büründü. Kar yağışı ile birlikte Kapadokya’da kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

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