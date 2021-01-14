Nevşehir’de trafik kazası: 1 ölü

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NevşehirAvanos yolunda kar yağışının ardından kayganlaşan yolda meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Avanos istikametine gitmekte olan A.K. yönetimindeki 01 Y 9630 plakalı Mercedes otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu takla attı. Kazada AK. ve F.I. yaralandı.

Kaza yerine gelen ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan F.I. yaşamını yitirdi.

Bir süre trafiğe kapalı kalan yol aracın kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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