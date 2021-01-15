Nevşehir’de uyuşturucu taciri 2 kişi tutuklandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 3 kişiyi yakaladı.

Alınan bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafında risk analizi çalışması kapsamında yapılan çalışmada 268,58 gram eroin, 4,53 gram metamfetamin, 8 adet yasaklı ecza, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet hassas terazi ve 46 bin 500 lira para ele geçirilirken şüpheliler H.K., E.Y. ve N.E. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.E. ve H.K. uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama suçundan tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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