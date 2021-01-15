Avanos’ta uyuşturucudan 4 şüpheli yakalandı

Nevşehir’in Avanos ilçesinde İlçe emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında 4 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli iki araç içerisinde yapılan aramada, 0,5 gram esrar, iki parça halinde 0,77 gram ve 1,19 gram metamfetamin ele geçirildi. Her iki araç içerisinde bulunan G.M.C., M.A.A., M.K. ve G.K. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken şüpheliler hakkında adli tahkikatın başlatıldığı öğrenildi.

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