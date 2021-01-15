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Dünyanın en büyük yamaç yerleşim merkezinden kartpostallık görüntüler Dünyanın en büyük yamaç yerleşim merkezi havadan görüntülendi

İHA

Dünyanın en büyük yamaç yerleşim merkezinden kartpostallık görüntüler Dünyanın en büyük yamaç yerleşim merkezi havadan görüntülendi

Dünyanın en büyük yamaç yerleşim merkezi olan Kayaşehir kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler verdi.
Nevşehir Belediyesi tarafından ortaya çıkartılan ve dünya turizmine kazandırılan dünyanın en büyük yamaç yerleşim merkezi konumunda bulunan Kayaşehir kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler verdi. Kar yağışının ardından beyaza bürünen dünyanın en büyük yamaç yerleşim merkezi olan Kayaşehir havadan görüntülendi.

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