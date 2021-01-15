Nevşehir’de bir hemşire korona virüsten hayatını kaybetti

Milyonlar WhatsApp’ı silip ona geçiyor ama...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Nevşehir Devlet Hastanesinde görev yapan 50 yaşındaki hemşire Ayşegül Onurkal korona virüsten hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, Nevşehir Devlet Hastanesinde görevli 50 yaşındaki Ayşegül Onurkal yaklaşık 1 ay önce korona virüse yakalandı. Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan hemşire Ayşegül Onurkal bir süre sonra Kayseri Şehir Hastanesine sevk edildi. Burada yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren hemşire Ayşegül Onurkal yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Korona virüsten tedavi gören hemşire Ayşegül Onurkal’ın astım rahatsızlığı bulunduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.