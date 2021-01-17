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Kapadokya beyaza büründü

DHA

Kapadokya beyaza büründü


Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR,(DHA)TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya, kar yağışı ile birlikte beyaza büründü.
Nevşehir'de etkili olan kar yağışının ardından Kapadokya bölgesi, beyaz örtüyle kaplandı. Peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Kapadokya, kar örtüsüyle birlikte eşsiz bir güzelliğe büründü. Merkeze bağlı Uçhisar Beldesi'nde bulunan Güvercinlik Vadisi'ne gelen turistler, vadide bulunan güvercinleri besledi. Hatay'dan Kapadokya'ya bölgesine geziye gelen İpek Koşar, "Kapadokya'yı çok merak ediyordum. Her yeri ayrı bir güzel. Güvercinlik vadisi inanılmaz" dedi.  DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER
2021-01-17 13:48:20

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