Seyir halindeki araç alev alev yandı Araç yanığını Ürgüp Belediyesi İtfaiye ekipleri söndürdü

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Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde seyir halinde bir araç alev alev yandı. Yanmaya başlayan aracı Ürgüp Belediyesi itfaiye ekipleri söndürdü.

Bugün sabah saatlerinde Evka Mahallesi, Aksalur yolunda bir aracın seyir halindeyken alev alması üzerine itfaiye ekiplerine bilgi verildi. Olay yerine intikal eden Ürgüp Belediyesi İtfaiye ekipleri aracın motor aksamında meydana gelen yangına müdahale etti.

Kısa sürede söndürülen yangında araçta maddi hasar meydana geldi.

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