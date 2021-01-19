Kayaşehir’e turist akını

Doğa harikası peribacaları, eşsiz güzellikteki vadileri, balon turları ve kayadan oyma tarihi mekânları ile Türkiye’nin dünyaca ünlü turizm merkezi Kapadokya’ya ev sahipliği yapan Nevşehir’de, Kayaşehir kısa sürede büyük ilgi gördü. Titizlikle sürdürülen temizleme ve restorasyon çalışmasının ardından geçen sene ziyarete açılan tarihi yerleşim yeri, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Nevşehir'de kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında tesadüfen bulunan ve Nevşehir Belediyesi tarafından turizme kazandırılan kayadan oyma tarihi yamaç yerleşimi Kayaşehir, kısa sürede UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Kapadokya'nın en gözde mekânları arasında yerini aldı. Kültür ve Turizm Bakanlığınca üçüncü derece arkeolojik sit alanı ilan edilen, içinde fresklerle bezeli kayadan oyma kilise, geçiş tünelleri ve bine yakın odanın bulunduğu Kayaşehir, turizme açıldığı 20 Temmuz'dan yaklaşık 130 bin yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edildi. Nevşehir Kalesi etrafında bulunan ve ‘Dünyanın en büyük yamaç yerleşim merkezi’ olarak kabul edilen bölgenin diğer etaplarının ise turizme açılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, bölgenin hemen yakınlarında bulunan Meryem Ana ve Çanlı Kilise ve tarihi Rum Hamamı‘nın restorasyon çalışmalarının tamamlanması ve Kayaşehir’in ikinci etabının turizme açılması ile birlikte bu bölgenin her yıl 1 Milyonu aşkın turist tarafından ziyaret edilmesinin beklendiğini ifade etti.

Başkan Arı, “Nevşehir Kale etrafı 40 hektarlık bir alanda ortaya çıkartılan Kayaşehir’de 330 adet mekânın açığa çıkarılarak binin üzerinde galeri odaya ulaşıldı. Bunlar içerisinde 6. Yüzyıla ait bir manastır, 13. Yüzyılın ilk çeyreğine tarihlenen bir kilise ve 5 adet bezirhane de bulunuyor. Ayrıca havalandırma bacaları, kilitli sürgü taşları, suyolları ve çeşmeler, mezarlık alanı, at ahırları, iş atölyeleri, şırahaneler ve kamusal alanlar mevcut.” dedi.

2019 yılında alanın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı ile 5366 Sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkındaki kanun kapsamına yenileme alanı ilan edilen bölgenin ikinci etabının turizme açılması için proje çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Arı, bölgenin kısa sürede dünyanın en önemli turizm destinasyonları arasında yer alacağını vurguladı.

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