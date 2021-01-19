Nevşehir’de 3 bin 681 araç kontrol edildi, 871 sürücüye ceza kesildi

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Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde 3 bin 681 araç denetilirken kusurlu bulunan 871 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 6 günde 3 bin 681 araç kontrol edildi. Kontrol edilen araçlardan 871 araç sürücüsüne trafik kanunun ilgili maddelerinden cezai işlem uygulandığı öğrenildi.

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