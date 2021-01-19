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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakım merkezinde tedavi gören kadın odasında ölü bulundu

İHA

Bakım merkezinde tedavi gören kadın odasında ölü bulundu

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde özel bir bakım merkezinde tedavi amaçlı kalan zihinsel engelli kadın odasında ölü bulundu.
Olay, dün akşam saatlerinde Kavaklıönü Mahallesi’nde bulunan özel bir yatılı bakım merkezinde meydana geldi. İddialara göre, zihinsel engelli A.Y. adlı kadının akşam yemeğine çıkmaması nedeniyle durumundan şüphelenen görevliler odaya girdi. A.Y'yi odada yerde yatar vaziyette gören görevliler, 112'ye durumu bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde A.Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından A.Y'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. A.Y'nin bakım merkezinde tedavi gördüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken A.Y'nin cenazesi yarın Ürgüp ilçesine bağlı Şahinefendi köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

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