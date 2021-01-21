Nevşehir’de KOM Şube Müdürlüğü 2020 yılında 169 kişiye adli işlem yaptı Nevşehir’de KOM Şube Müdürlüğü kaçakçılara göz açtırılmıyor

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Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından, 2020 yılında 107 ayrı olayda 169 şüpheliye adli işlem yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri 2020 yılında 107 olaya müdahale etti. Yapılan çalışmalar sonrasında 169 şüpheliye adli işlem yapılırken, 5 şüpheli tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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