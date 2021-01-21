Nevşehir’de aranan 739 kişi yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nevşehir’de aranan 739 kişi yakalandı

İHA

Nevşehir’de aranan 739 kişi yakalandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 2020 yılı içerisinde adli makamlar tarafından hakkında arama kararı ile yakalama kararı bulunan 739 kişi yakalandı.
Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 2020 yılı içerisinde çeşitli suçlardan adli makamlarca yakalama kararları ile aranan şahısların yakalanmasına yönelik istihbarı, yol kontrol ve denetleme noktalarında yapılan çalışmalar sonrasında 739 kişi yakalandı. Yakalanan 739 kişiden 308’i adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Nevşehir’de KOM Şube Müdürlüğü 2020 yılında 169 kişiye adli işlem yaptı Nevşehir’de KOM Şube Müdürlüğü kaçakçılara göz açtırılmıyor
YEREL HABERLER Nevşehir’de KOM Şube Müdürlüğü 2020 yılında 169 ...
Nevşehir Belediye Başkanı Arı, bir ayağı olmayan sokak kedisini sahiplendi
YEREL HABERLER Nevşehir Belediye Başkanı Arı, bir ayağı olmayan ...
Kadınlar ördü, 700 ihtiyaç sahibi öğrenci atkı ve bereye kavuştu Nevşehir Belediye Başkanı Arı: “Yalvarırım ihtiyaç sahiplerini bize ulaştırın”
YEREL HABERLER Kadınlar ördü, 700 ihtiyaç sahibi öğrenci atkı ve ...
Nevşehir'de 90 parça tarihi eser ele geçirildi
YEREL HABERLER Nevşehir'de 90 parça tarihi eser ele geçirildi
Nevşehir’de 90 adet tarihi eser ele geçirildi Nevşehir’de tarihi eser kaçakçısı 1 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Nevşehir’de 90 adet tarihi eser ele ...
Nevşehirli atletler dondurucu soğukta şampiyonaya hazırlanıyor Atletler -15 derece antrenmanlarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Nevşehirli atletler dondurucu soğukta şampiyonaya ...
Nevşehir’de 670 bin adet makaron, 30 kilo tütün ele geçirildi
YEREL HABERLER Nevşehir’de 670 bin adet makaron, 30 kilo tütün ele ...
Polis ekipleri tarafından kaldırımda bulunan çanta sahibine teslim edildi
YEREL HABERLER Polis ekipleri tarafından kaldırımda bulunan çanta ...
KAPTİD Başkanı Dinler, KGK İl Başkanı Karaca’yı ziyaret etti
YEREL HABERLER KAPTİD Başkanı Dinler, KGK İl Başkanı Karaca’yı ...
Bakım merkezinde tedavi gören kadın odasında ölü bulundu
YEREL HABERLER Bakım merkezinde tedavi gören kadın odasında ölü ...
Nevşehir Belediyespor’da Antalya kampı sona erdi
YEREL HABERLER Nevşehir Belediyespor’da Antalya kampı sona erdi
Polisi yaralayan Suriye uyruklu 1 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Polisi yaralayan Suriye uyruklu 1 kişi tutuklandı
Vali Becel, Türkiye’nin ilk yerli balon üretim firmasını ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Becel, Türkiye’nin ilk yerli balon üretim ...
Nevşehir’de 3 bin 681 araç kontrol edildi, 871 sürücüye ceza kesildi
YEREL HABERLER Nevşehir’de 3 bin 681 araç kontrol edildi, 871 ...
Asayiş Şube Müdürü Demirel, Avrupa Şampiyonasına katılacak
YEREL HABERLER Asayiş Şube Müdürü Demirel, Avrupa Şampiyonasına ...
Kayaşehir’e turist akını
YEREL HABERLER Kayaşehir’e turist akını
Kış ortasında açan erik ağacı şaşırttı
YEREL HABERLER Kış ortasında açan erik ağacı şaşırttı