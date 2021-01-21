Aracın motoruna sıkışan yavru kediyi esnaf kurtardı

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Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde bir aracın motor kısmına sıkışan yavru kediyi esnaf kurtardı.

Ürgüp ilçesine bağlı Kavaklıönü Mahallesinde bir iş yerinin yanında park halindeki aracın motorundan sıkışan kedi yavrusunun çığlıklarına duyarsız kalmayan esnaf Erkan Sertkaya aracın motor kaputundan kediyi çıkarmaya çalıştı.

Çevredeki vatandaşlarında yardımları ile uzun uğraşlar sonucu girmiş olduğu yerden çıkarılan kedi bir anda gözlerden kayboldu.

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