Anaokulu öğrencilerinin karne heyecanı Nevşehir’de 52 bin 830 öğrenci yarıyıl tatiline girdi

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Nevşehir’de de 31 Ağustos 2020’de uzaktan, 21 Eylül 2020’de yüz yüze başlayan ve sonrasında tekrar uzaktan eğitime geçilen 20202021 eğitim ve öğretim yılının ilk dönemi bugün sona erdi.

Nevşehir’de 31 Ağustos 2020’de uzaktan, 21 Eylül 2020’de yüz yüze başlayan ve sonrasında tekrar uzaktan eğitime geçilen 20202021 eğitim ve öğretim yılının ilk döneminin sona ermesi ile 52 bin 830 öğrenci yarıyıl tatiline girdi. Korona virüsle mücadele kapsamında ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri uzaktan eğitim ile yarıyıl tatiline girerken, anaokulu öğrencileri ise karne alma sevincini yaşadı.

Nevşehir Özel Kardelen Anaokulu'nda düzenlenen karne töreninde öğretmenlerinden karnelerini alan minik öğrencilerim mutlulukları görülmeye değerdi. 3 haftalık yarıyıl tatiline giren minik öğrencilere okulları tarafından karnenin yanı sıra çeşitli hediyeler verildi. Kardelen Koleji İlköğretim Koordinatörü Burhan Kaynar, "Bu yarıyıl buruk bir karne töreni yaşıyoruz ama inşallah ikinci dönem okulların açılmasıyla bu burukluğu gidermiş olacağız" dedi. Kaynar, “Geleceğin liderlerini yetiştirdiğimiz anaokulumuzda okul öncesini çok önemsiyoruz. Çocuklarımız daha mutlu, daha sağlıklı ve daha müreffeh bir dünyada yaşaması için kendi öz kazanımlarını geliştirmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bütün çocuklarımıza sağlıklı, huzurlu bir dünya diliyoruz. Biraz buruk bir duygu yaşıyor diğer öğrencilerimiz. Ama inşallah bu salgın sürecinin bitmesiyle birlikte hep birlikte bu süreci telafi edeceğiz” diye konuştu.

Nevşehir genelinde okul öncesinde 2 bin 142 öğrenci karne heyecanı yaşarken, ilkokullarda 17 bin 178, ortaokullarda 16 bin 844, liselerde ise 16 bin 666 olmak üzere 52 bin 830 öğrenci yarıyıl tatiline girdi. Korona virüsle mücadele kapsamında uzaktan eğitim olduğu için okullarda karne dağıtımı yaşanmadı.

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