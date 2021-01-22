Jandarma uyuşturucudan 1 kişiyi gözaltına aldı

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Nevşehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler uyuşturucudan 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Alınan bilgilere göre, jandarma ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan 1 kişinin üzerinde yaptığı aramada 9 gram metemfetamin, 1 adet tabanca ve tabancaya ait mermiler ele geçirildi. Şüpheli D.T. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken adli tahkikatın başladığı öğrenildi.

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