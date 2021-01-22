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Muharrem İnce: Gelecekte 'belge olsun' diye mektup yazmışlardır

DHA

Muharrem İnce: Gelecekte 'belge olsun' diye mektup yazmışlardır


Olcay DÜZGÜN-Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)CHP eski Yalova Milletvekili Muharrem İnce, milletvekilleri Mehmet Ali Çelebi ve Hüseyin Avni Aksoy'un, parti politikalarını eleştiren mektubuna ilişkin, "Olur böyle şeyler. Rahmetli Ecevit de rahmetli İnönü'ye mektup yazmıştır. Bunda bir şey yok. Belki gelecekte belge anlamına geçsin diye mektup yazmışlardır" dedi. İnce, 3 milletvekilinin yeni kuracağı partisine geçeceğine ilişkin soruya ise "Sadece 3'mü?" yanıtını verdi.
Memleket hareketi başlatan ve parti kurma çalışmalarını hızlandıran CHP eski Yalova Milletvekili Muharrem İnce, kurmaylarıyla birlikte Nevşehir'in Avanos ilçesindeki otelde kampa girdi. Kamp öncesi otelde DHA'ya konuşan İnce, "Cumartesi-Pazar burada parti tüzüğü ve programını yazacağız. İnşallah bu hafta sonu bitireceğiz" dedi.
'ECEVİT DE İNÖNÜ'YE MEKTUP YAZMIŞTIR'
İnce, CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy'un, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na parti politikalarını eleştiren mektup göndermesiyle ilgili, iki milletvekiliyle de görüştüğünü belirterek, "Olur böyle şeyler. Rahmetli Ecevit de rahmetli İnönü'ye mektup yazmıştır. Bunda bir şey yok. Hakaret etmemiş, bir şey dememiş. Derdini anlatmış. Söz uçar yazı kalır. Belki gelecekte belge anlamına geçsin diye mektup yazmışlardır. Sözlü anlattıklarınız unutulur. Yazı hep kalıcıdır. Görüşlerini bildirmiş" diye konuştu.
'ŞUANDA GÖREV DAĞILIMI YAPILMADI'
CHP'den 3 milletvekilinin partisine geçeceği iddiaları hatırlatılan İnce, "Sadece 3'mü?" yanıtını verdi. İnce, partinin ismi ve logosuyla ilgili basında çıkan haberlerle ilgili ise "Bazı haberler görüyorum, üzülüyorum, onlar doğru değil. Şu anda bir görev dağılımı yapılmamış. Sadece benim konumum belli. Diğer arkadaşlarımın konumu belli değil. Sözcü belli değil. Bu açıklamaları yapmadan bir gönüllü, logo tasarlıyor. Gönüllülerimize teşekkür ederiz. Bunu medya, partinin logosu olarak tanıtıyor. Bu bilgiler doğru değil. Zamanı geldiğinde bunları açıklayacağım" dedi. 
'MYK'DA, CHP'YE KARŞI MÜCADELE EDENLER VAR'
Muharrem İnce, parti yönetimini eleştirerek, "Uzun yıllar CHP için mücadele ettim. 1979 senesindeki ara seçimlerde duvarlara 'Karaoğlan Ecevit' yazan birisiyim. CHP'de ya da CHP'nin kapalı olduğu SHP dönemlerinde 42 yıllık bir mücadelem var. Bu mücadelemiz artık kişisel kırgınlıklar değil; bana yapılan yanlışlar, bunların hepsini unuttum. Bunları ben affederim; ama CHP yola çıkmıyor; 'ben tak başıma iktidar olacağım, 50+1'i alacağım' demiyor. Yola çıkmayan, varamaz, yoldan çıkan da varamaz. Atatürk ilkelerinden, Cumhuriyetin kurucu değerlerinden, partinin geleneklerinden terk edildi. Şu anda partinin MYK'sında bulunan insanların çoğunluğu CHP'ye karşı geçmişte mücadele etmiş, miting düzenlemiş, CHP'yi meydanlarda eleştirmiş, CHP'yi terk edip başka partilerden aday olmuş insanlar" ifadelerini kullandı.
'BU DÜZENİ DEĞİŞTİRECEĞİZ'
İnce, iktidarla muhalefetin birbirini beslediğini savunan İnce, "Bunlardan birisi istiyor ki 'ben muhalefette kalayım' diğeri istiyor ki 'ben iktidarda kalayım.' Birbirlerini besliyorlar. Türk milletinin açıklamaları düzgün okuması lazım. Türk milleti üzerinde büyük bir oyun var. 'Yerli ve milli muhalefeti biz kuracağız' demek Erdoğan bunu söylediğinde hem muhalefete hakaret ediyor hem de yeni oluşumların önünü kapatıyor. 'Saraya gittiler, saraydan para aldılar' diyen muhalefet de kendi beceriksizliğini iftira atarak kapatmaya çalışıyor. Bu muhalefet düzenine de bu iktidar düzenine de karşı çıkacağız. Bu düzeni değiştireceğiz. Onun için buradayız. 2 gün boyunca arkadaşlarımızla çalışma yapacağız. Allah'ın izni milletin isteğiyle bu düzeni yerle yeksan edeceğiz" diye konuştu.        DHA-Politika Türkiye-Nevşehir Olcay DÜZGÜN-Ahmet KORKMAZER
2021-01-22 17:38:22

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