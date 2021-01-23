Nevşehir TEM Şube, 2020 yılında 67 kişiyi gözaltına aldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nevşehir TEM Şube, 2020 yılında 67 kişiyi gözaltına aldı

İHA

Nevşehir TEM Şube, 2020 yılında 67 kişiyi gözaltına aldı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2020 yılında 52 operasyon sonrasında 67 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgilere göre, TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafında FETÖ/PDY, DEAŞ, Hizbullah, ElKaide, PKK, YPG gibi silahlı terör örgütlerine yönelik 52 operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyon sonrasında 67 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken 2 şüpheli tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör faaliyetleri içerisinde faaliyet gösteren 18 yabancı uyruklu şahıs ise deporte edildiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ülkü Ocakları, Uçhisar’da doğaya yem bıraktı
YEREL HABERLER Ülkü Ocakları, Uçhisar’da doğaya yem bıraktı
Muharrem İnce: Gelecekte 'belge olsun' diye mektup yazmışlardır
YEREL HABERLER Muharrem İnce: Gelecekte 'belge olsun' diye mektup ...
Muharrem İnce: Gelecekte 'belge olsun' diye mektup yazmışlardır
YEREL HABERLER Muharrem İnce: Gelecekte 'belge olsun' diye mektup ...
Jandarma uyuşturucudan 1 kişiyi gözaltına aldı
YEREL HABERLER Jandarma uyuşturucudan 1 kişiyi gözaltına aldı
Anaokulu öğrencilerinin karne heyecanı Nevşehir’de 52 bin 830 öğrenci yarıyıl tatiline girdi
YEREL HABERLER Anaokulu öğrencilerinin karne heyecanı Nevşehir’de 52 ...
Nevşehir Hayvan Pazarı geçici olarak kapatıldı
YEREL HABERLER Nevşehir Hayvan Pazarı geçici olarak kapatıldı
Nevşehir’de İl Koordinasyon Kurul toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Nevşehir’de İl Koordinasyon Kurul toplantısı yapıldı
AK Parti Nevşehir Milletvekili Açıkgöz, Acıgöl'de ziyaretlerde bulundu
YEREL HABERLER AK Parti Nevşehir Milletvekili Açıkgöz, Acıgöl'de ...
KAPTİD Başkanı Dinler, MHP Ürgüp İlçe Başkanı Öz’ü ziyaret etti
YEREL HABERLER KAPTİD Başkanı Dinler, MHP Ürgüp İlçe Başkanı Öz’ü ...
Kapadokya Konuşmalarında havacılık sohbetleri konuşuldu
YEREL HABERLER Kapadokya Konuşmalarında havacılık sohbetleri ...
Nevşehir’de 52 bin 830 öğrenci yarıyıl tatiline girecek
YEREL HABERLER Nevşehir’de 52 bin 830 öğrenci yarıyıl tatiline ...
AK Parti Ürgüp teşkilatı, MHP İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti
YEREL HABERLER AK Parti Ürgüp teşkilatı, MHP İlçe Başkanlığı'nı ...
Kızılırmak’ta kaçak balık avlayan 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Kızılırmak’ta kaçak balık avlayan 2 kişi yakalandı
Buzla kaplı kümesini temizleyen muhtar çektiği video ile gülümsetti Buzla kaplı kümesi temizleyen muhtar izleyenleri güldürdü
YEREL HABERLER Buzla kaplı kümesini temizleyen muhtar çektiği video ...
Aracın motoruna sıkışan yavru kediyi esnaf kurtardı
YEREL HABERLER Aracın motoruna sıkışan yavru kediyi esnaf kurtardı
Nevşehir’de aranan 739 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Nevşehir’de aranan 739 kişi yakalandı
Nevşehir’de KOM Şube Müdürlüğü 2020 yılında 169 kişiye adli işlem yaptı Nevşehir’de KOM Şube Müdürlüğü kaçakçılara göz açtırılmıyor
YEREL HABERLER Nevşehir’de KOM Şube Müdürlüğü 2020 yılında 169 ...