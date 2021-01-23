Nevşehir TEM Şube, 2020 yılında 67 kişiyi gözaltına aldı

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Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2020 yılında 52 operasyon sonrasında 67 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafında FETÖ/PDY, DEAŞ, Hizbullah, ElKaide, PKK, YPG gibi silahlı terör örgütlerine yönelik 52 operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyon sonrasında 67 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken 2 şüpheli tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör faaliyetleri içerisinde faaliyet gösteren 18 yabancı uyruklu şahıs ise deporte edildiği öğrenildi.

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