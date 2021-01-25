Kapadokya’da 25 kaçak yapı daha yıkıldı Kapadokya'da bugüne kadar 335 kaçak yapı yıkıldı

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde 25 kaçak yapı daha yıkıldı.
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesine kaçak yapıların yıkımı sürüyor. Kapadokya Alan Başkanlığı tarafından Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Ağıllı ve Aktepe Mahallelerinde bulunan 25 kaçak yapı daha yıkıldı. Yıkımı tamamlanan 25 kaçak yapı ile birlikte bölgede Kapadokya Alan Başkanlığı tarafından yıkımı tamamlanan kaçak yapı sayısı 96’ya çıktı.
Kapadokya Bölgesinde bugüne kadar 335 kaçak yapının yıkımı tamamlandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.