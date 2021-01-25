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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Becel, Ürgüp’te aile ziyaretlerinde bulundu

İHA

Vali Becel, Ürgüp’te aile ziyaretlerinde bulundu

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Ürgüp ilçesinde aile ziyaretlerinde bulundu.
Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel aile ziyaretlerine aralıksız sürdürmeye devam ediyor. Bu kapsamda Vali Becel, Ürgüp ilçesinde Atasever ve Körlü ailelerini ziyaret ederek aileler ile bir süre görüşerek istek ve taleplerini dinledi.
Vali Becel aile ziyaretlerinde çocuklarla da yakından ilgilenirken çocuklara çeşitli hediyeler verirken Vali Becel’in ziyaretine Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hüseyin Şener eşlik etti.

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