Vali Becel, şehit polis memuru Furkan Demir’in ailesini ziyaret etti

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Diyarbakır’da terör örgütü PKK tarafından bombalı araç ile yapılan saldırı sonrasında şehit düşen polis memuru Furkan Demir’in ailesini ziyaret etti.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, 19 Ocak 2017 tarihinde Diyarbakır’da terör örgütü PKK tarafından düzenlenen bombalı araç saldırısı sonrası şehit düşen polis memuru Furkan Demir’in ailesini ziyaret etti. Şehit ailesi ile bir süre görüşen Vali Becel, devletimizin şehitlerimizin emaneti ailelerimizin her zaman yanlarında olduğunu söyledi.

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