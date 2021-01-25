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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muharrem İnce: Tüzüğümüzü oy birliği ile kabul ettik (2)

DHA

Muharrem İnce: Tüzüğümüzü oy birliği ile kabul ettik (2)


'YAKINDA PROGRAMIMIZI AÇIKLAYACAĞIZ'
Muharrem İnce, Nevşehir'de esnaf ziyaretinde bulundu. İnce esnafa, "Biz bir yola çıktık ne diyorsunuz?" diye sorarken, vatandaşlar "Hayırlı olsun" cevabı verdi. Ziyaretlerinin ardından açıklama yapan İnce, "Memleket Hareketi kurucusu arkadaşlarımla birlikte 3 gündür Avanos'ta idik. Bir tüzük hazırladık. Partimizin tüzüğü bitti. Yakında partimizin tüzüğünü, logosu, programını açıklayacağız. Şu anda 49'ncu vilayetteyiz. 81 il ziyaretini tamamladıktan sonra açıklamalarımızı yapacağız. Muhalefet muhalefetliğinden razı, iktidar iktidarlığından razı; biz ikisinden de razı değiliz. Millet de ikisinden razı değil. İnşallah bu millete umut olacağız ve umutları yeniden yeşerteceğiz. Biz 50+1 alarak iktidar olacağız. Biz iktidar olma yolunda ilerleyeceğiz. Yüzde 50+1 alacağımıza inanıyorum. Kim emek sonucunda millete umut olarak doğru şeyleri söyleyerek iktidar olmuşsa o yolda ilerliyoruz. Önce bu topraklarda tarımı ve hayvancılığı kalkındıracağız. Tarımı çözemeyen Türkiye'de hiçbir sorunu çözemez. Önce tarımı çözeceğiz. Yargıyı bağımsızlaştıracağız. Sermaye ürkmeyecek yargıdan. Üreteceğiz ve barışacağız, sonra hakça bölüşeceğiz" diye konuştu. 
Görüntü Dökümü
Memleket Hareketi otobüsünün Nevşehir'e girişi
Muharrem İnce esnaf ziyareti
Muharrem İnce açıklama
Diğer görüntüler 
Süre: 07.26 Boyut: 833 MB  
Haber:Yasin DALKILIÇ Kamera: Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR -DHADHA-Genel Türkiye-Nevşehir Yasin DALKILIÇ-Ahmet KORKMAZER
2021-01-25 12:37:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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