10 gündür kayıp olan Afgan kadının dağlık alanda cansız bedeni bulundu

Nevşehir’de 15 Ocak tarihinden itibaren kayıp olan ve her yerde aranan 60 yaşındaki Afgan uyruklu Nasıma Sharıfı’nın polis ekipleri tarafından cansız bedenine ulaşıldı.

Edinilen bilgilere göre, 10 Ocak tarihinde evinden hava almak için dışarı çıkan ve epilepsi hastası olduğu öğrenilen 60 yaşındaki Nasıma Sharıfı’nın ailesi kendisinden haber alamamasının ardından Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine kayıp ihbarında bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 10 gündür her yerde aranan yaşlı kadını arama çalışmaları MOBESE kameraları ile devam etti. Polis ekipleri tarafından son olarak görüldüğü yerde aramam çalışmalarının yoğunlaşmasının ardından Afat Evler Mahallesinde dağlık alanda yaşlı kadının cansız bedenine ulaşıldı. Savcılık ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan çalışmaların ardından yaşlı kadının cansız bedeni Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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