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Nevşehir’de 87 kilo kaçak tütün ele geçirildi

İHA

Nevşehir’de 87 kilo kaçak tütün ele geçirildi

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli bir araç içerisinde yapılan aramada 87 kilo kaçak tütün ele geçirildi.
Alınan bilgilere göre, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli bir araç içerisinde yapılan aramada, 87 kilo 500 gram kaçak tütün, 70 bin adet değişik markalarda makaron, 522 adet mükerrer olduğu değerlendirilen bandrol, 63 bin adet sigara sarma kağıdı ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan 2 şüpheli gözaltına alınırken şüphelilere 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanuna muhalefet etmek suçundan adli tahkikat başlatıldığı öğrenildi.

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