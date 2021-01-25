Nevşehir’de uyuşturucu ile mücadele aralıksız devam ediyor

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Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında 5 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak timler tarafından üzerinde 5,77 gram eroin ele geçirilen U.T., S.K., 5,06 gram metamfetamin maddesi ele geçirilen S.V. ve şeker kutusunda 0,77 gram metamfetamin saklayan M.M. ve E.Y. yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilere uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçlarından adli tahkikatın başlatıldığı öğrenildi.

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