Nevşehir Belediyespor, 5 futbolcu daha transfer etti

3.Lig 1.Grupta mücadele eden Nevşehir Belediyespor transfer çalışmalarına devam ediyor.
TFF 3.Lig 1.Grupta mücadele eden Nevşehir Belediyespor devre arası Antalya kampını tamamlamasının ardından Nevşehir’de hafta sonu karşılaşacağı Fatsaspor karşılaşmasına hazırlanan Nevşehir Belediyespor transfer yapmaya da devam ediyor. Nevşehir Belediyespor son olarak Bayrampaşaspor’dan Mehmet Kaan Türkmen ve Batuhan Ekinci’yi, Çorumspor FK.’dan Semih Acar’ı, Çatalcaspor’dan Mustafa Coşkun’u ve Bergama Belediyespor’dan H. İbrahim Kaya’yı kadrosuna kattı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.