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Uyuşturucu taciri 1 şahıs tutuklandı

İHA

Uyuşturucu taciri 1 şahıs tutuklandı

Nevşehir'de polis ekiplerinin yaptığı operasyonda 1 kilo metamfetamin maddesi ele geçirilirken, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre Nevşehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin bir evde yaptığı aramalarda, özel bölmeye saklanmış 1 kilo metamfetamin maddesi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan zehir taciri, hakkında yapılan soruşturmanın ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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