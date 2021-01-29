Uyuşturucu taciri 1 şahıs tutuklandı

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Nevşehir'de polis ekiplerinin yaptığı operasyonda 1 kilo metamfetamin maddesi ele geçirilirken, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Nevşehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin bir evde yaptığı aramalarda, özel bölmeye saklanmış 1 kilo metamfetamin maddesi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan zehir taciri, hakkında yapılan soruşturmanın ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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