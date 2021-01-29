Nevşehir’de 481,87 gram metamfetamin ele geçirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nevşehir’de 481,87 gram metamfetamin ele geçirildi

İHA

Nevşehir’de 481,87 gram metamfetamin ele geçirildi

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından satışa hazırlanmış 9 parça halinde 481,87 gram metamfetamin ele geçirildi.
Alınan bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan istihbarı çalışmalar sonrasında Afganistan uyruklu A.O. ve M.N.Z.’nin ev ve üst aramasında 9 parça halinde satışa hazır şekilde 481,87 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından Sulh Ceza Mahkemesine sevk edilen şüphelilerden A.O. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken M.N.Z. ise tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uyuşturucu taciri 1 şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu taciri 1 şahıs tutuklandı
Nevşehir’de korona virüse karşı 5 bin 721 kişi aşılandı
YEREL HABERLER Nevşehir’de korona virüse karşı 5 bin 721 kişi ...
Jandarma uyuşturucudan 1 kişiyi gözaltına aldı
YEREL HABERLER Jandarma uyuşturucudan 1 kişiyi gözaltına aldı
Nevşehir'de tabanca ile oynarken arkadaşını öldürdü
YEREL HABERLER Nevşehir'de tabanca ile oynarken arkadaşını öldürdü
Jandarma, 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahsı yakaladı
YEREL HABERLER Jandarma, 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile ...
Hırsızlık suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Hırsızlık suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan ...
Nevşehir Belediyespor, deplasmanda Fatsa Belediyespor ile karşılaşacak
YEREL HABERLER Nevşehir Belediyespor, deplasmanda Fatsa Belediyespor ...
Avanos’ta şüpheli ölüm
YEREL HABERLER Avanos’ta şüpheli ölüm
Nevşehir’de 2020 yılında 4 bin 759 araç sürücüne ceza yazıldı
YEREL HABERLER Nevşehir’de 2020 yılında 4 bin 759 araç sürücüne ceza ...