Nevşehir'de eşek, 20 günlük kuzuyu emziriyor

Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesinde, meme ucu bulunmayan koyunun kuzusu, ahırdaki eşeğin memesinden süt emmeye başladı.
İlçeye bağlı Bahçeli köyünde küçükbaş hayvancılıkla uğraşan Soner Tosun'un koyunu, 20 gün önce doğum yaptı. Ancak kuzu, koyunun meme ucunun bulunmaması nedeniyle annesinin sütünü içemedi. Bunun üzerine kuzu, ahırda bulunan eşeğin sütünü emmeye başladı. Eşeğin tepki vermeden kuzuyu emzirmesi dikkat çekti.DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER
2021-01-29 14:35:22
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