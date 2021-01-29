Nevşehir'de eşek, 20 günlük kuzuyu emziriyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesinde, meme ucu bulunmayan koyunun kuzusu, ahırdaki eşeğin memesinden süt emmeye başladı.

İlçeye bağlı Bahçeli köyünde küçükbaş hayvancılıkla uğraşan Soner Tosun'un koyunu, 20 gün önce doğum yaptı. Ancak kuzu, koyunun meme ucunun bulunmaması nedeniyle annesinin sütünü içemedi. Bunun üzerine kuzu, ahırda bulunan eşeğin sütünü emmeye başladı. Eşeğin tepki vermeden kuzuyu emzirmesi dikkat çekti.DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER

2021-01-29 14:35:22



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.