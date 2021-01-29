Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa etti

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31 Mart 2019 seçimlerinde AK Parti’den Nevşehir Belediye Başkanı olarak seçilen Rasim Arı, Nevşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa etti.

31 Mart 2019 tarihinde yapılan mahalli idareler seçimlerinde AK Parti’den Nevşehir Belediye Başkanı olarak seçilen Rasim Arı, sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa ettiğini açıkladı.

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