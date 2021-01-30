Nevşehir’de yasadışı yollarla giren 105 kişi sınır dışı edildi

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2020 yılında yasadışı yollarla Türkiye’ye giriş yapan 105 kişi sınır dışı edildi.

Alınan bilgilere göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yasadışı yollarla Türkiye’ye giriş yaptığı tespit edilen 72 Afganistan uyruklu, 26 Suriye uyruklu 2 Irak uyruklu, 1 Gürcistan uyruklu, 1 Azerbaycan uyruklu, 2 İran uyruklu, 1 Kırgızistan uyruklu olmak üzere 105 kişi sınır dışı edildi.

Yine Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 8 şüpheli şahsa göçmen kaçakçılığı suçundan işlem yapılarak adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 3 kişi tutuklanırken, 4 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 1 şahıs ise serbest bırakıldı.

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