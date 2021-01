Göreme Belde Belediye Başkanı: Peri bacalarının bazılarında yıkılma tehlikesi var

Yeni virüs uyarısı! "Her an patlayabilir"



Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)NEVŞEHİR'de Göreme belde Belediye Başkanı Ömer Eren, "Peri bacalarının bazılarında kırılmalar olduğu için çökme ve yıkılma tehlikesi var. Bizim belediye olarak bunları yapabilecek yasal hakkımız yok, tehlikede olanların bir an önce sağlamlaştırılması gerekiyor" dedi.

Nevşehir'de merkez ilçeye bağlı Göreme beldesindeki peri bacaları, her yıl milyonlarca turist tarafından ziyaret ediliyor. Göreme belde Belediye Başkanı Ömer Eren, dünyada UNESCO tarafından hem doğal ve hem de kültürel miras listesine alınan tek merkezin Kapadokya olduğunu belirtti. Eren, 1985 yılına kadar Göreme beldesindeki peri bacalarının yöre insanları tarafından yaşam alanı, ahır, samanlık, erzak deposu ve benzeri şekillerde kullanılmıştı. İnsan nefesinin bile bu alanların korunmasında son derece önemli olduğu bilinen bir gerçek.1985 yılından sonra peri bacalarının içinden insanlar çıkartıldığı için bu peri bacaları korumasız hale geldi. Peri bacalarının bazılarında kırılmalar olduğu için çökme ve yıkılma tehlikesi var. Peri bacalarında uçma tehlikesinde olanların temizlenmesi ve sağlamlaştırılmasının bir an önce yapılması gerekiyor. Bizim belediye olarak bunları yapabilecek hiçbir yasal hakkımız yok" dedi.

'BİRÇOK PERİ BACASI ÇÖKTÜ'

Göreme Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Mustafa Durmaz ise, peri bacalarının yeterince korunmadığını belirterek, "Peri bacaları yok olma tehlikesi altındadır. 30-40 yıldır bu koruma alanları içerisinde bir tane peri bacası kurtarılamadı, birçok peri bacası çöktü ve yok oldu. Göreme beldesindeki onlarca peri bacası bakım ve onarım bekliyor. Peri bacaları yok oluyor, kültürel ve doğal varlıklarımız çökme tehlikesi ile karşı karşıya" diye konuştu.

DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER

2021-01-31 12:09:52



