Nevşehir'de tarım işçileri arasındaki kavgayı jandarma ayırdı

Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Kavak beldesinde patates depolarında çalışan tarım işçileri arasında çıkan kavgayı jandarma ekipleri ayırdı.

Alınan bilgilere göre, Kavak beldesinde bulunan iki farklı depoda çalışan tarım işçilerinin servis araçları yolda giderken aynaları çarpıştı. Daha sonra olay yerinden ayrılan iki araç sürücüsünden biri, yanın aldığı 8 kişi ile çarpıştığı diğer servis aracının patates deposuna giderek burada bulunanlara saldırdı. Yaşananlar depodaki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olay yerine çok sayıda jandarma ekibinin sevk edilmesi ile kavga büyümeden sonlandırıldı. Çıkan kavgada 2 kişinin hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hüsamettin Erol’un da olay yerinde her iki tarafı sakinleştirmek için uzun süre uğraşması dikkatlerden kaçmadı.

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