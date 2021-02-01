Kaçak kazı yapan defineciler suçüstü yakalandı

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Nevşehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Acıgöl ilçesinde kaçak kazı yaparak define arayan 6 kişi yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Acıgöl ilçesinde kaçak kazı yaparak define aradıkları belirlenen A.T., Ö.Ö., İ.Ö., Z.T., A.Ö. ve K.Ç. jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalanırken, 1 adet dedektör, 1 adet traktör ve kepçesi, 2 adet kazma, 4 adet kürek, 5 adet muhtelif kazı malzemesi ve 10 metre halat ele geçirildi. Şüpheli 6 kişi jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken adli tahkikatın başladığı öğrenildi.

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