Yasadışı avlanan 2 kişi yakalandı

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Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvan Koruma Timi, Avanos ilçesine bağlı Kalaba beldesinde yasadışı avlanan 2 kişiyi yakaladı.

Alınan bilgilere göre, Avanos ilçesine bağlı Kalaba beldesi çöplük mevkiinde yasadışı av yaptıkları belirlenen S.Y. ve M.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Olay yerinde 2 yivsiz av tüfeği, 25 kaya güvercini, 1 sığırcık olmak üzere 26 adet yaban hayvanı ele geçirilirken S.Y. ve M.Ç.’ye 24 bin lira idari para cezası kesildiği öğrenildi.

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