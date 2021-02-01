AK Parti; “Nevşehir Belediye Başkanı Arı, sağlık sorunları nedeniyle istifa etmiştir”

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın geçtiğimiz Cuma günü istifa ettiği açıklamasının ardından AK Parti Nevşehir İl Başkanlığında İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe basın toplantısı düzenledi.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın belediye başkanlığı görevinden istifa etmesinin ardından AK Parti İl Başkanlığında konuşan İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, 21 aydır görevini yürüten Belediye Başkanımız Rasim Arı sağlık gerekçesiyle istifa etmiştir dedi. Yanar, “Hepinizin malumu geçtiğimiz hafta Cuma günü 21 aydır görevini yürüten Belediye Başkanımız Rasim Arı sağlık gerekçesiyle istifa etti. Bu hususta kendisi bizzat açıklama yapmayı uygun gördü. Cuma günü sizlerin huzurunda açıklamasını yaptı. Bu süreç boyunca partimize, şehrimize kazanımları ve yapmış olduğu hizmetlerden dolayı başkanımıza teşekkür ederim. Bunun yanında tabi sağlık gerekçesi bizim için en önemli neden. İnşallah tez zamanda kendisinin sağlığına kavuşmasını Allah’tan niyaz ediyorum” dedi.

AK Parti Nevşehir milletvekili Yücel Menekşe’de açıklamasında çalışmalarıyla Nevşehir’e değer katan Belediye Başkanımız Rasim Arı sağlık gerekçesi nedeniyle istifa etmiştir bunun başka bir sebebi bulunmuyor dedi. Menekşe, “Tabi geçen hafta Cuma günü Belediye Başkanımız Rasim Arı sağlık gerekçesiyle Belediye Başkanlığı görevinden istifa ettiğini kamuoyuna duyurdu. Tabi biraz önce başkanımın da söylediği gibi insan hayatında en önemli şey sağlıktır. Sağlık olmadığı sürece yaptığımız işlerin icraatın pek önemi olmuyor. Dolayısıyla Rasim Başkanımız gerçekten Nevşehir’e çalışmalarıyla değer katmıştır. Ama önceliği sağlık nedenleri. Ben başkanımıza acil şifalar dilerim. Bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum. Şu konuya değinmeden geçemeyeceğim. Biliyorsunuz toplumda farklı bir algı var. Yani sanki Belediye Başkanı Rasim Arı’yı geçmiş dönemdeki yolsuzlukların üzerine gittiği gerekçesiyle başkanlıktan alındığı ifade ediliyor. Gerçekle hiçbir alakasının olmadığını ifade edebilirim” diye konuştu.

AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz’de açıklamasında Rasim Başkanımızın istifasının başka yerlere çekilmesi bizleri üzüyor dedi. Açıkgöz, “Öncelikle Rasim başkanımıza geçmiş olsun diliyoruz. Yani şunu bilmenizi isteriz ki geçen haftadan beri yaşanan bir silsile var. AK Parti teşkilatlarının bir silsilesi vardır. Rasim başkanımız sağlık gerekçesini göstererek Yerel Yönetimler Başkanımız Mehmet Özhaseki ile görüşerek sağlık durumunu belirterek affını istemiştir. Tabi dediğim gibi teşkilat adabı gereğinde Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız da Cumhurbaşkanımıza iletmiştir. Bu süreçten sonra Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız bu konuyu uygun görmüştür. Konu tamamen bundan ibarettir. Rasim başkanımızda bu konuya basın toplantısında değinmiştir. Rasim Başkanımız sağlık sorunlarını göstererek affını istemesi sonrasında maalesef başka yerlere çekilmesi bizi çok üzüyor. Hayatları yalan, talan olan her türlü ahlaksızlığı, tacizi, tecavüzü içerisinde bulunduran CHP vekilinin ve CHP basın organlarına malzeme olması bizi çok üzüyor. Ne genel merkezimizin ne vekillerimizin ne de mevcut belediye başkanının önceki belediye başkanına olan iddiaları ile alakası yoktur. Bu yargının işidir” şeklinde konuştu.

AK Parti İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısına İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Yücel Menekşe'nin yanı sıra İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç, Merkez İlçe Başkanı Ferit Yiğitarslan, Kadın Kolları Başkanı Ayşe Bilgiç ve Gençlik Kolları Başkanı Furkan Türker katıldı.

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