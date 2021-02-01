Ürgüp’te köpek katliamı Ağızları ve ayaklarından bağlanmış 9 ölü köpek bulundu

Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Sofular köyünde 9 köpek, ayakları bağlı bir şekilde ölü olarak bulundu.

Alınan bilgilere göre, Ürgüp ilçesine bağlı Sofular köyünde çöplükte 9 köpek ayakları birbirine bağlı şekilde ölü olarak bulundu. Hayvanseverler Ürgüp Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunurken, köpeklerin o hallerini cep telefonları ile görüntüleyen vatandaşlar gördükleri manzara karşısında gözyaşı döktü.

Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu Temsilcisi Sevinç Dörtkol, Sofular köyünde bir katliama şahit olmanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Dörtkol, “Dün akşam orada yaşadığımız vahşet çok içler acısıydı ve anlatabilecek gibi değildi. Biz ihbar üzerine gittik. Ama bu tarz manzara ile karşılaşacağımızı tahmin etmiyorduk. Gençler bize haber verdi. Hatta burada bulunan gençler bu olayın yeni olmadığını, daha öncesinden de bu tarz katliamlar yapıldığını belirttiler. Bir hafta kadar önce de 7 tane, dün akşam ise 9 tane ölmüş köpek saydık. Yani nereden baksanız 2 hafta içerisinde 15 köpek katliamından bahsediliyor. Tabii bunlar bizim tespit edebildiklerimiz. Burada bulunan köpekler ayaklarından bağlanmışlardı. Hatta iplerle birbirlerine bağlıydı. Ağızları bağlıydı. Biz bu konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduk. İnşallah yapan tespit edilip, gerekli cezayı alacaklar diye umut ediyoruz” diye konuştu.

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