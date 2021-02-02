JÖAK store Nevşehir’de satış yapacak

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Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) personellerinin kullandığı ürünlerin yer aldı satış tırı JÖAK store 6 Şubat tarihinde Nevşehir’de satış yapacak.

Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) personellerinin kullandığı ürünlerin yer aldığı satış tırı (JÖAKSTORE) 68 Şubat 2021 tarihleri arasında JAKEM Komutanlığı nizamiyesi önünde Nevşehir halkına açık olarak satış yapacak. Vatandaşların yapacakları alış veriş ile şehit ailelerine destek veren Jandarma Asayiş Vakfına katkıda bulunacak. Satış tırında Jandarma Özel Harekat mensuplarının kullandığı tşört, pusula, saat, künye bileklik, polar, şapka gibi çeşitli ürünler ve hediyelik eşyalar satışa sunulacağı öğrenildi.

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