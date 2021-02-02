Nevşehir’de sağlık camiasının acı günü Nevşehir’de 48 yaşındaki ebe kalp krizi nedeniyle vefat etti

Sağlık İl Müdürlüğüne bağlı Toplum Sağlığı Merkezinde ebe olarak görev yapan 48 yaşındaki İmren Doğan geçirdiği kalp krizi sonrası vefat etti.

Sağlık İl Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezinde ebe olarak görev yapan ve diyabet hastası olduğu öğrenilen 48 yaşındaki İmren Doğan dün akşam geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Sağlık İl Müdürü Dr. Rahim Ünlübay yaptığı açıklamada, Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Toplum Sağlığı Merkezinde Ebe olarak görev yapan personelimiz İmren Doğan vefat etmiştir. Merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve tüm sağlık camiamıza baş sağlığı diliyorum” dedi.

Ebe İmren Doğan son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise fotoğrafını paylaşarak “Çok şükür” sözünü paylaştığı görüldü.

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