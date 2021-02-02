Nevşehir’de aranan 22 şahıstan 10’u tutuklandı

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Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonrasında 22 şahıs yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonrasında 22 şahıs yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 22 şahıstan 10’u tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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