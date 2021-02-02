Nevşehir Belediyespor 4 futbolcuyu renklerine kattı

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Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA) MİSLİ.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta mücadele eden Nevşehir Belediyespor, 4 futbolcuyu daha renklerine bağladı.

Nevşehir Belediyespor, devre arasında yollarını ayırdığı 15 futbolcunun ardından yaptığı transferlerle kadrosunda değişime gitti. Nevşehir Belediyespor ara transferin son saatlerinde Göztepe'den genç kaleci Eren Bilen, Fethiyespor´dan orta saha oyuncusu Erkan Gök, Amed Sportif'ten stoper Hasan Erbay ve Bodrumspor'dan orta saha oyuncusu Emre Işık ile sözleşme imzaladı.DHA-Spor Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER

2021-02-02 15:55:40



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