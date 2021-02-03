Yük taşıyan araçlara yönelik denetim yapıldı

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Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yük taşıyan araçlara yönelik denetleme yapıldı.

Bölge Trafik Denetleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yük taşıyan araçlara yönelik yapılan denetlemelerde 3 araç sürücüne tonajdan, 11 araç sürücüne muayenesiz araç kullanmaktan, 7 araç sürücüne takograf kullanmamaktan, 4 araç sürücüne süre ihlalinde ve 11 araç sürücüne çeşitli maddelerden cezai işlem uygulandığı öğrenildi.

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