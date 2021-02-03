Nevşehir’de 1 kişide mutasyonlu virüs tespit edildi

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Nevşehir’in Gülşehir ilçesine bağlı Abuşağı köyünde yaşayan 1 kişide mutasyonlu virüs tespit edildi.

Edinilen bilgilere göre, Nevşehir’in Gülşehir ilçesine bağlı Abuşağı köyünde yaşayan bir kişide mutasyonlu virüs tespit edildi. Sağlık İl Müdürlüğü Halk Sağlığı Müdürlüğü filyasyon ekipleri köyde temaslılar konusunda çalışmalar yapıldığı öğrenildi.

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