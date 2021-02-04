Nevşehir Belediyespor: 0 Edirne Belediyespor:0

TFF 3.Lig 1.Grupta mücadele eden Nevşehir Belediyespor, Gazi Stadyumunda konuk ettiği Edirne Belediyespor ile 00 berabere kaldı.

TFF 3.Lig 1.Grup mücadelesinde Nevşehir Belediyespor Gazi Stadyumunda, Edirne Belediyespor ile karşılaştı. Maçın ilk yarısı karşılıklı ataklar ile oynanırken maçın ilk yarısı 00 sona erdi. Maçın ikinci yarısında gol arayan taraf Nevşehir Belediyespor olurken Nevşehir Belediyesporlu futbolcular arzu ettiği golü bulamayınca maçta başladığı gibi 00 eşitlikle sona erdi.

Bu sonucun ardından Nevşehir Belediyespor 20 puan ile 10.sıraya gerilerken Edirne Belediyespor ise 24 puan ile 7.sıradaki yerini korudu.

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