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Kapadokya'ya ocak ayında 42 bin 560 turist ziyareti

DHA

Kapadokya'ya ocak ayında 42 bin 560 turist ziyareti


Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)TÜRKİYE'nin önemli kültür ve turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesindeki müze ve ören yerlerini ocak ayında 42 bin 560 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.
Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre; Kültür ve Turizm Bakanlığı´na bağlı ziyarete açık bulundurulan Nevşehir, Ürgüp ve Hacıbektaş Arkeoloji ve Etnoğrafya Müzesi, Karanlık, El Nazar ve Gülşehir St. Jean Kilisesi, Derinkuyu, Kaymaklı, Özkonak, Tatlarin ve Mazı yeraltı şehri, Göreme Açık Hava Müzesi, Zelve Örenyeri, Gülşehir Açık Saray harabeleri, Hacıbektaş Veli Müzesi ve Hacıbektaş Atatürk Evi'ni ocak ayında 42 bin 560 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Bölgedeki müze ve ören yerlerini 2020 yılının ocak ayında ise, 159 bin 245 turist ziyaret etmişti.
DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER
2021-02-05 13:10:41

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