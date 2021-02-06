Kapadokya Bölgesini Ocak ayında 42 bin 560 turist ziyaret etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kapadokya Bölgesini Ocak ayında 42 bin 560 turist ziyaret etti

İHA

Kapadokya Bölgesini Ocak ayında 42 bin 560 turist ziyaret etti

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan müze ve ören yerlerini Ocak ayında 42 bin 835 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.
Türkiye'nin peribacaları ve eşsiz güzellikteki vadileri, sıcak hava balonculuğu, yeraltı şehirleri ile ünlü turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan müzeleri Ocak ayında 42 bin 650 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Bölgeyi ziyaret eden turistler arasında en çok ilgiyi Göreme Açık Hava Müzesi 14 bin 835 ziyaretçi sayısı ile ilk sırada yer alırken Zelve ören yerini 10 bin 471, Kaymaklı yeraltı şehrini 9 bin 30 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AK Parti Nevşehir il başkan adayı belli oldu
YEREL HABERLER AK Parti Nevşehir il başkan adayı belli oldu
Nevşehir´de TOBB tarafından yaptırılacak lise binasının temeli atıldı
YEREL HABERLER Nevşehir´de TOBB tarafından yaptırılacak lise ...
TOBB'dan Ürgüp’e 24 derslikli okul
YEREL HABERLER TOBB'dan Ürgüp’e 24 derslikli okul
Kapadokya'ya ocak ayında 42 bin 560 turist ziyareti
YEREL HABERLER Kapadokya'ya ocak ayında 42 bin 560 turist ziyareti
Nevşehir’de define avcısı 3 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Nevşehir’de define avcısı 3 kişi yakalandı
Belediye Başkanı Savran, Vali Becel’i ziyaret etti
YEREL HABERLER Belediye Başkanı Savran, Vali Becel’i ziyaret etti
Gülşehir Belediye Başkanı Çiftçi, İçişleri Bakanı Soylu ile görüştü
YEREL HABERLER Gülşehir Belediye Başkanı Çiftçi, İçişleri Bakanı ...
Nevşehir Belediyespor: 0 Edirne Belediyespor:0
YEREL HABERLER Nevşehir Belediyespor: 0 Edirne Belediyespor:0
Şüpheli kamyondan 80 kilogram tütün ele geçirildi
YEREL HABERLER Şüpheli kamyondan 80 kilogram tütün ele geçirildi
Nevşehir Belediye Meclis üyesi Mehmet Savran, Nevşehir Belediye Başkanı seçildi Nevşehir’in yeni Belediye Başkanı Mehmet Savran oldu
YEREL HABERLER Nevşehir Belediye Meclis üyesi Mehmet Savran, ...
Nevşehir’in nüfusunun 304 bin 962 olduğu açıklandı
YEREL HABERLER Nevşehir’in nüfusunun 304 bin 962 olduğu açıklandı