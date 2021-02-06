Vali Becel, Kapadokya bölgesinde incelemelerde bulundu

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Kapadokya Alan Başkanlığı tarafından bölgede yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.
Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, İl Kültür ve Turizm Müdürü Cengiz Ekici ve Kapadokya Alan Başkan Yardımcısı Cihan Çalık’tan Kapadokya Alan Başkanlığı tarafından yapılan bölgede yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Cengiz Ekici, turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği Göreme Aydınkırağan tepesi, Zelve ören yeri, Devrent vadisi ve Kızılçukur Vadisi hakkında bilgiler verdi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.